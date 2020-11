Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Unfallfluchten, Unfall mit Personenschaden, Randaliert und unter Drogeneinfluss Widerstand geleistet, Kellerbrand, Handyraub, Straßenverkehrsgefährdung

AalenAalen (ots)

Schorndorf: Auto angefahren und abgehauen In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 05.11.2020, 21:30 Uhr bis Samstag, 07.11.2020, 09:45 Uhr wurde in Schorndorf in der Schmiedgasse am Parkplatz der Brühlhalle ein dort parkender Ford Focus beschädigt. Der Sachschaden in einer Höhe von 4000 Euro entstand vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf (Tel. 07181 204110) zu melden.

Schorndorf: Radfahrer übersieht Rollerfahrer Am Samstagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, befuhr die 27-jährige E-Roller-Fahrerin ordnungsgemäß die Heinrich-Talmon-Groß-Straße in Richtung der Arnold Galerie. Hierbei wurde sie von einem 36-jährigen Radfahrer übersehen, wodurch es zu einer Kollision der beiden kam. Durch den Sturz wurden beide Beteiligten leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 150 Euro.

Schorndorf: Nach Unfall weitergefahren Am Samstag, gegen 13:00, wurde in Schorndorf in der Heinkelstraße am Media Markt Parkplatz ein Pkw angefahren. Der Verursacher machte sich ohne sich um den Schaden zu kümmern, aus dem Staub. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf (Tel. 07181 204110) zu melden.

Schorndorf: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs Am Samstagabend, gegen 21:15, fiel der Streife ein Fahrradfahrer auf, welcher die Uhlandstraße bei Dunkelheit ohne Licht befuhr. Der anschließenden Kontrolle versuchte sich der 50-jährige durch eine Flucht zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt wurde er allerdings in der Löwenstraße gestellt. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab als Ergebnis eine auch für Radfahrer absolute Fahruntüchtigkeit. Daher muss der Radler nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Nellmersbach: Randaliert, Widerstand geleistet und Drogen mitgeführt Am Samstagabend, gegen 19.00 Uhr, kam es in Leutenbach zwischen einem Taxifahrer und einem Fahrgast zu einer Meinungsverschiedenheit aufgrund der Taxirechnung. Infolge dessen begann der alkoholisierte 34-jährige Fahrgast im Taxi zu randalieren. Es kam zu Sachbeschädigungen im Inneren des Taxis und zu Beleidigungen gegen den Taxifahrer. Bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren durch die hinzugerufene Polizeistreife, wiedersetzte sich der Mann und beleidigte die eingesetzten Beamten. Mit Hilfe einer weiteren Polizeistreife wurde die Durchsuchung fortgesetzt und bei dem Mann Betäubungsmittel aufgefunden. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Weinstadt: Geparktes Auto beschädigt und weggefahren Am Dienstagabend, den 03.11.2020, gegen 18:30 Uhr, wurde in der Kleinheppacher Straße ein am Straßenrand parkender BMW beschädigt. Die Schadenshöhe betrug 2500 Euro. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151 950422) zu melden.

Remshalden: Erst Vorrang genommen, dann handgreiflich geworden Am Samstagmittag, gegen 12:25 Uhr, missachtet ein 59-jähriger Renault-Fahrer in der Remsstraße den Vorrang eines entgegenkommenden Seats. Dieser musste dadurch auf den Gehweg ausweichen. In der Folge wendete der 59-jährige, gefährdete dabei einen auf der Straße befindlichen Radfahrer, folgte dem Seat mit erhöhter Geschwindigkeit und bedrängte diesen so sehr, dass der 36-jährige Seat-Fahrer zum Anhalten gezwungen wurde. Beide Fahrer stiegen schließlich aus. In der Folge schlug der Renault-Fahrer dem Seat-Fahrer ins Gesicht. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten, sucht die Polizei Waiblingen (Tel. 07151950422) nun Zeugen des Vorfalls.

Waiblingen: Alkoholisiert den Pkw aufs Dach gelegt Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer die Westtangente in Richtung der Innenstadt. In einer Linkskurve verlor der 60-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen ein massives Eisengitter und riss es aus der Verankerung. Im Anschluss überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach im Einmündungsbereich der Max-Eyth-Str. zum Liegen. Der Fahrer wurde verletzt und es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Bei der Polizeikontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer starken Alkoholeinfluss fest. Er musste sich eine Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Weiterhin folgt eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Waiblingen: Flucht unter Drogeneinfluss Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr, wurde eine Polizeistreife zu einer Ruhestörung in der Maybachstraße gerufen. Vor Ort wurde auf einer Dachterrasse eine geringe Menge Drogen aufgefunden. Noch während des Einsatzes versuchte sich hierbei eine 33jährige Frau der Kontrolle durch Flucht mit einem Auto zu entziehen. Beim Versuch auszuparken, konnte sie jedoch durch die Polizei gestoppt werden. Grund ihrer Flucht dürfte wohl der nachfolgend durchgeführte Drogentest gewesen sein. Dieser verlief positiv, weshalb sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste und nun eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss folgt.

Spiegelberg: Kellerbrand mit Sachschaden Am Samstagmittag, gegen 11:30 Uhr, geriet die Heizungsanlage im Keller eines Einfamilienhauses Am Sommerberg in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Spiegelberg und Murrhardt schnell gelöscht. Vor Ort waren 21 Einsatzkräfte und 4 Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde keiner der 5 Bewohner verletzt, dennoch waren auch Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Die Ursache des Brandes dürfte nach Angaben der Feuerwehr wohl ein technischer Defekt gewesen sein. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf 15000 Euro.

Waiblingen: Handy geraubt Am Samstagabend, gegen 21:20 Uhr, kam es in einer Unterführung im Bereich An der Talaue (Bürgerzentrum) zu einem Raub. Zu diesem Zeitpunkt lief dort ein 29jähriger Mann, der plötzlich von einer unbekannten jungen Frau attackiert wurde. Die Frau kam auf ihn zu, schlug ihn und stahl ihm das Smartphone im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchtete sie in unbekannte Richtung. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: 15 -18 Jahre alt, ca. 170cm groß, schulterlange blonde Haare, normale Figur, bekleidet mit einem grauen Mantel und einer hellblauen Jeans. Sie sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Aalen (Tel. 07151 950-0) zu melden.

