POL-NOM: Friedlicher Versammlungsverlauf in Einbeck- Einsatzkonzept aufgegangen

Northeim (ots)

Einbeck, Marktplatz, Samstag, 22. August 2020, 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr

EINBECK (köh) - Am heutigen Samstag kam es auf dem Einbecker Marktplatz zu zwei ortsfesten Versammlungen. Eine Gemeinschaft aus mehreren Einbecker Bündnissen und Organisationen, bestehend aus "Einbeck ist bunt", der Seebrücke Einbeck, 161 Einbeck und dem Kreisverband "Die Linke", gedachte zunächst von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr der Opfer zu dem Anschlag in Hanau in diesem Jahr. An dieser Versammlung nahmen ca. 170 Personen teil.

Ab 14.30 Uhr fand eine weitere ortsfeste Versammlung des Landesverbandes "Die Rechte" mit 18 Teilnehmenden statt. Diese Veranstaltung, begleitet von massiven Gegenprotest, wurde um 15.30 Uhr für beendet erklärt.

Insgesamt musste die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung einleiten. Zudem wurden zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen die Stadtverordnung der Stadt Einbeck eingeleitet. Nach dem Ende des Gegenprotestes gab es einen spontanen Aufzug, der zunächst durch Einsatzkräfte gestoppt werden musste, um einen Aufzugsweg festzulegen. Der Aufzug begab sich nach anschließender Absprache auf direktem Weg vom Marktplatz zum Bahnhof der Stadt. Dort kam es zu einem weiteren Einsatz von einfacher körperlicher Gewalt gegen Personen, die sich dem Aufzug in dem Weg stellen wollten.

"Insgesamt ist unser Einsatzkonzept aufgegangen. Wir haben auch an diesem Wochenende auf Kommunikation und Deeskalation gesetzt. Der insgesamt friedliche Verlauf ist auch ein wichtiges und beruhigendes Signal an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Einbeck", sagte die Pressesprecherin der Polizeiinspektion Northeim, Polizeioberkommissarin Simone Köhler.

