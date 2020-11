Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Busfahrer angegriffen, Radfahrer angefahren, Bussard gerettet

AalenAalen (ots)

Crailsheim: Busfahrer von Jugendlichen geschlagen Am Samstagabend, gegen 17 Uhr, kam es an der Bushaltestelle in der Wilhelmstraße in Crailsheim zu einem Streit zwischen einem Busfahrer und zwei jugendlichen Fahrgästen. Offenbar wollten diese ohne gültige Fahrkarten mitfahren. Sie wurden daraufhin vom Busfahrer aufgefordert, Fahrkarten zu kaufen oder den Bus zu verlassen. In der Folge wurde er von den Jugendlichen beleidigt und geschlagen. Beim Verlassen des Busses wurde noch der erhobene Mittelfinger in Richtung Busfahrer gestreckt. Die Jugendlichen waren beide zwischen 16 und 18 Jahre alt, etwa 180 cm groß. Einer hatte blonde lockige Haare, der andere trug eine dunkle Kappe sowie einen dunklen Sportanzug. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und nähere Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim (Tel. 07951/480-0) zu melden.

Schwäbisch Hall: Radfahrer mit Auto kollidiert Am Samstagmittag, gegen 14:40 Uhr, fuhr ein 38jähriger Radfahrer in Schwäbisch Hall die Bergstraße abwärts. An der Kreuzung zur Hofsteige wollte er nach rechts in die Hofsteige abbiegen. Hierzu holte er in weitem Bogen aus und kollidierte mit dem Pkw - Anhänger Gespann eines 51jährigen Mannes. Dieser befuhr zu diesem Zeitpunkt die Hofsteige bergauf befuhr. Obwohl der Radfahrer keinen Fahrradhelm trug, zog er sich beim Sturz auf die Straße lediglich leichte Verletzungen zu und wurde im Krankenhaus weiterversorgt. Auch an den Fahrzeugen entstand lediglich belangloser Sachschaden.

Schwäbisch Hall: Tierischer Rettungseinsatz am Kocherufer Am Samstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, meldeten besorgte Fußgänger einen verletzten Wildvogel in den Ackeranlagen in Schwäbisch Hall. Die zur Hilfe eilende Polizeistreife konnte den Bussard schließlich einfangen. Es stellte sich heraus, dass er eine Verletzung am Flügel hatte. Daher wurde er zur weiteren Versorgung in eine Wildtierauffangstation in Westhausen verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

- PvD-

Tel. 07151/950-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell