Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrere Unfälle durch Wildwechsel (06.11.2020)

UnterkirnachUnterkirnach (ots)

Zu mehreren Unfällen mit Wildtieren ist es in der vergangenen Nacht auf Straßen bei Unterkirnach, Furtwangen und Vöhrenbach gekommen. Auf der Kreisstraße 5728 bei Unterkirnach erfasste eine 45-Jährige mit einem Audi einen die Fahrbahn überquerenden Fuchs, wobei an ihrem A3 Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand. Der Fuchs wurde getötet. Auf der Bundesstraße 500 bei Furtwangen konnte ein 22-jähriger BMW-Fahrer einem Reh nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier, das ebenfalls verendete. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Bei Vöhrenbach fand ein Autofahrer ein schwer verletztes Reh auf einer Wiese, das verendete. Auch hier war offensichtlich ein Zusammenstoß mit einem Auto vorausgegangen. Die Polizei mahnt mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" die Autofahrer um erhöhte Vorsicht und reduzierte Geschwindigkeit, vor allem bei Dämmerung und nachts. Wer in einiger Entfernung ein Tier am Straßenrand oder gar auf der Fahrbahn sieht, sollte kontrolliert bremsen und möglichst das Fernlicht abblenden, da das grelle Licht die Tiere orientierungslos macht. Auch Hupen kann helfen, ein Wildtier rechtzeitig zu vertreiben.

