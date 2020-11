Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen, Lkrs. VS) BMW mit Totalschaden 6.11.20, 4.30 Uhr

DauchingenDauchingen (ots)

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ist am frühen Freitagmorgen ein Autofahrer auf der B 523 zwischen Dauchingen und Trossingen von der Straße abgekommen. Der BMW des 22 Jahre alten Fahrers hat nun nur noch Schrottwert. Passiert ist der Unfall am ersten Kreisverkehr gegen 4.30 Uhr. Bei starkem Nebel durchbrach das Auto eine Leitplanke und krachte dann auf den Mast eines Wegweisers. Glücklicherweise blieb der Fahrer bei dem Unfall unverletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf 20.000 Euro. Die Feuerwehr Deißlingen rückte mit zwei Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften an den Unfallort aus.

