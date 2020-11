Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit hohem Sachschaden 05.11.2020

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit einer verletzten Person ist es gestern Morgen gegen 8 Uhr an der Kreuzung Spittelstraße und Austraße gekommen. Eine 42-jährige befuhr die Spittelstraße in Richtung Vorderer See und musste an einer roten Ampel anhalten. Ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf den Wagen der Frau auf, die dadurch leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mann blieb unverletzt. Der Schaden des Mercedes beläuft sich auf etwa 6.000 Euro, der Schaden am Hyundai auf rund 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

