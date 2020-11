Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei sucht Schadensverursacher

Die Polizei Konstanz sucht den Verursacher eines Schadens an einem VW Sharan, der in der Steinstraße geparkt war. Vermutlich ist dieser in einer Gruppe Jugendlicher zu finden, die sich am Montag gegen 14.30 Uhr auf dem Schulhof der Theodor-Heuss-Realschule und dem privaten Parkplatz der Feuerwehr mit Konrad-Mietfahrrädern aufgehalten haben. Von der dortigen Feuerwache aus sahen Zeugen die Jugendlichen mit den Rädern umherfahren und auch eine Lehrerin, die die Gruppe belehrte, dies zu unterlassen. Einem Abgleich zufolge dürften die Beschädigungen an dem Van tatsächlich von einem solchen Mietfahrrad verursacht worden sein. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei Konstanz bittet um Hinweise zu der Gruppe unter Telefon 07531 9950.

