Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Tatverdächtiger von mehreren Einbrüchen ermittelt - (04.11.2020)

Singen/EngenSingen/Engen (ots)

Die Ermittlungen des Polizeireviers Singen im Zusammenhang mit mehreren Einbrüchen in Engen und Singen führte zum Tatverdacht gegen einen 24-jährigen Mann. Die Staatsanwaltschaft Konstanz leitete gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl und Sachbeschädigung ein. Er ist dringend verdächtig, am 03.11.2020 in Engen in einen Lagerraum neben einer Tankstelle eingedrungen zu sein sowie am 03.11.2020 in Singen einen Einbruch in ein Internetcafé begangen zu haben. Zudem soll er die Scheibe eines Juweliers ebenfalls am gleichen Tag durch einen Steinwurf beschädigt haben. Bei der durch das Amtsgericht Konstanz angeordnete Durchsuchung der Wohnung des 24-Jährigen stellten die Polizeibeamten zahlreiches Diebesgut sicher. Ob der junge Mann noch für weitere Straftaten in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531 280-2063

Polizeipräsidium Konstanz, Kriminalhauptkommissarin Tatjana Deggelmann, Tel. 07531 995-1014

