POL-RT: Warnung vor Telefonbetrügern; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Beifahrer erliegt schweren Unfallverletzungen (Nachtrag); Raser gestellt; Angebranntes Essen; Mülltonnenbrand

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis: Seniorin betrogen - Polizei warnt erneut vor Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgeben

Um mehrere zehntausend Euro ist in den vergangenen Tagen eine Seniorin aus Bisingen im Zollernalbkreis von einem unbekannten Telefonbetrüger geprellt worden. Seit Sonntag letzter Woche hatte die 84-jährige Frau mehrere Telefonanrufe erhalten. Der Betrüger gab sich als Ermittler der Kriminalpolizei aus und behauptete, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und man sei der Einbrecherbande auf der Spur. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, der Frau persönliche Daten über ihre Lebens- und Vermögensverhältnisse zu entlocken. Dabei setzte er sie so unter Druck, dass die Seniorin einen hohen Geldbetrag bei ihrer Bank abhob und am vergangenen Donnerstag an einem vereinbarten Ort zur Abholung hinterlegte. Erst als sich die Frau Tage später den Vorfall der Familie berichtete, flog der Schwindel auf und die Polizei wurde alarmiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen gehen derzeit nahezu täglich Anzeigen ein, bei denen versucht wird, mit nahezu immer der gleichen Masche, man habe in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen, gerade ältere Menschen um ihr Erspartes zu prellen. Mit dem Hinweis, bei dieser angeblichen Festnahme seien Notizen und Aufzeichnungen mit dem Namen der Angerufenen gefunden worden, setzen sie ihre Opfer unter Druck und erwecken so den Eindruck, dass auch sie bald von den Einbrechern heimgesucht werden und Geld und Wertsachen weder zu Hause noch auf der Bank sicher seien, und vorsichtshalber übergeben werden sollen.

Aber es ist nicht die Polizei, die da anruft:

Die Polizei wird nie bei Ihnen anrufen, um Sie über ihr Vermögen auszufragen oder Sie zur Übergabe von Geld und anderen Vermögenswerten auffordern.

Die Polizei rät deshalb:

- Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer, den Namen und die angegebene Dienststelle des Anrufers und legen Sie sofort vollständig auf.

- Lassen Sie sich auf kein Gespräch ein - die Betrüger nutzen das sofort für ihre Zwecke aus!

- Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Ihnen bekannten Polizeidienststelle in Ihrer Nähe auf. Wichtig: Nicht die Rückruftaste drücken, sonst landen Sie wieder bei den Kriminellen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

- Geben Sie nie Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis.

- Übergeben Sie nie einem Fremden Bargeld oder Wertgegenstände, egal mit welcher Geschichte er bei Ihnen vorspricht.

- Lassen Sie Ihr Vermögen da, wo es ist, und heben Sie kein Geld ab, um es einem angeblichen Polizeibeamten oder sonst einer angeblichen Amtsperson zu übergeben.

- Ziehen Sie einen Angehörigen oder eine Person Ihres Vertrauens zu Rate.

Das Polizeipräsidiums Reutlingen hat in eigens produzierten Videos einen solchen Anruf nachgestellt und gibt Tipps und Hinweise, um mögliche Opfer aber insbesondere auch die Angehörigen der oft älteren Geschädigten zu sensibilisieren. Die Videos sind im Internet auf der Homepage des Polizeipräsidiums Reutlingen unter https://ppreutlingen.polizei-bw.de, der Facebook-Seite des Polizeipräsidiums Reutlingen unter www.Facebook.com/PolizeiReutlingen/Videos und auf Twitter bei twitter.com/PolizeiRT zu finden. Weitere Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern finden sich auch unter www.polizei-beratung.de (cw)

Reutlingen (RT): Zwei Businsassen bei Vollbremsung leicht verletzt (Zeugenaufruf)

Zwei Businsassen sind bei einer Vollbremsung am Montagnachmittag gestürzt und haben sich leichte Verletzungen zugezogen. Ein bislang unbekannter Lenker eines schwarzen Smart ForTwo, neues Modell, war um 17.20 Uhr auf der Karlstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich wechselte der Unbekannte auf die rechts verlaufende Busspur. Um eine Kollision mit dem Kleinwagen zu verhindern, musste der 51 Jahre alte Fahrer eines Gelenkbusses eine Gefahrenbremsung einleiten. Hierbei kamen eine 20 Jahre alte Frau und ein zweijähriges Kind zu Fall. Sie erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Hinweise zu dem Smart werden unter Telefon 07121/942-3333 an das Polizeirevier Reutlingen erbeten. (ms)

Münsingen (RT): Bussard bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Bussard ist am Montagnachmittag gegen ein vorbeifahrendes Fahrzeug geflogen und hat sich hierbei verletzt. Ein 35-Jähriger befuhr um 14.20 Uhr mit seinem Audi A5 die B 465 von Ehingen herkommend in Richtung Münsingen. Etwa 300 Meter vor der Abzweigung nach Bremelau startete der Vogel vom Straßenrand aus und prallte gegen den Pkw. Nach der Kollision wurde der Bussard in den Straßengraben geschleudert. Polizeibeamte suchten im Anschluss nach dem Greifvogel. Sie konnten ihn einfangen und zu einer Vogelauffangstation bringen. An dem Auto war ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden. (ms)

Pliezhausen-Rübgarten (RT): Bauwagen aufgebrochen

In einen Bauwagen in der Verlängerung des Herdweg ist ein Unbekannter zwischen Sonntag und Montag eingebrochen. Erst am Montagabend, gegen 19.50 Uhr, wurde festgestellt, dass ein Einbrecher das Türschloss gewaltsam aufgebrochen und sich so Zutritt ins Innere des Wagens verschafft hatte. Mit einem kleineren Bargeldbetrag aus der Getränkekasse machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Pliezhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Metzingen (RT): Abgefahrene Reifen

Abgefahrene Hinterreifen sind den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 36-Jähriger am Montagabend auf der B 28 verursacht hat. Der Mann war kurz nach 18 Uhr mit seinem 5er BMW auf der Bundesstraße von Metzingen in Richtung Reutlingen unterwegs. In der langgezogenen Linkskurve kurz vor der Brücke über die B 312 verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf krachte der BMW in die linken und rechten Leitplanken, bevor er sich um 180 Grad drehte und entgegen der Fahrtrichtung mit einer Fahrzeughälfte auf den rechten Leitplanken zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings entstand an dem BMW wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 2.500 Euro geschätzt wird. Der Wagen musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Münsingen (RT): Mit Sprinter überschlagen

Mit leichten Verletzungen hat ein 37-jähriger Fahrer eines Sprinters am Dienstagmorgen den Überschlag mit seinem Fahrzeug überstanden. Der Mann war gegen 6.20 Uhr auf der B 465 von Münsingen kommend in Richtung Bad Urach unterwegs und kam mit seinem Wagen wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr der Transporter eine angrenzende Böschung hinauf, kollidierte dort frontal mit einem Baum und überschlug sich. Er blieb schließlich auf der Straße auf der linken Seite liegen. Der Unfallverursacher, der sich mit Hilfe von zwei Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sprinter, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 entstanden sein dürfte, wurde von einem Abschleppunternehmen aufgerichtet und abtransportiert. (mr)

Frickenhausen (ES): Zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen

Zwei Radfahrer sind am Montagnachmittag im Ortsteil Linsenhofen zusammengestoßen und von ihren Rädern gefallen. Eine 20-Jährige war mit ihrem Mountainbike verbotswidrig um 15.20 Uhr auf dem Gehweg der Straße Hinter den Höfen abwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Mühlstraße fuhr sie ohne anzuhalten vom Trottoir auf die Mühlstraße ein. Hierbei übersah die Frau einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten, 40 Jahre alten Pedelec-Lenker. Durch die Kollision stürzten beide zu Boden. Die Frau zog sich eine Kopfverletzung zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sie hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Mann blieb ersten Erkenntnissen nach trotz eines Überschlags unverletzt. Der Schaden an den beiden Rädern beläuft sich auf zirka 2.500 Euro. (ms)

Wernau (ES): Beifahrer erliegt schweren Unfallverletzungen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 1. Januar 2020/12.32 Uhr

Am 31. Dezember letzten Jahres hat ein 86 Jahre alter Beifahrer bei einem Verkehrsunfall um 18.20 Uhr in der Straße Schloßhof in Wernau schwere Verletzungen erlitten. Der Mann starb am Mittag des 13. Januar in einer Klinik an den Folgen des Unfalls. Wie bereits berichtet, war eine 79-jährige Opel-Fahrerin mit ihrem Wagen am Silvesterabend gegen eine Steinmauer geprallt. (ms)

Wernau/Wendlingen (ES): Raser auf der B 313 unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Pkw-Lenker ist am Montagnachmittag durch seine zum Teil sehr rasante und gefährliche Fahrweise auf der B 313 anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen. Der schwarze BMW M5 fiel Zeugen kurz nach 15.30 Uhr auf der Überleitung der B 10 von Esslingen herkommend auf die B 313 in Richtung Wendlingen auf. Der Fahrer schnitt beim Abbiegen den bisher unbekannten Lenker eines Opel Corsa, der durch ein starkes Abbremsen einen Unfall verhindern konnte. Im Anschluss setzte der BMW-Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit seine Fahrt fort. Er überholte auf der zweispurigen Straße mehrere Verkehrsteilnehmer rechts und teilweise sogar über den Standstreifen. Eine Polizeistreife konnte den 24 Jahre alten Raser auf Höhe der Autobahnanschlussstelle der A 8 stoppen. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter Telefon 07022/9224-0 um weitere Zeugenhinweise. Weiterhin werden Geschädigte, insbesondere der Fahrer des Opel Corsa gesucht, die durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden. (ms)

Aichwald (ES): Kind angefahren - Unfallverursacher gesucht (Zeugenaufruf)

Ein unbekannter Pkw-Lenker, nach dem derzeit die Verkehrspolizei Esslingen fahndet, hat am Montagmorgen in Schanbach ein Kind angefahren und verletzt. Der Achtjährige war den bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 7.20 Uhr mit seinem City Roller auf dem Gehweg entlang der Hauptstraße unterwegs und querte in der Folge die Seestraße. Mittig auf der Straße wurde der Junge von einem Pkw, bei dem es sich um einen silbernen Mercedes gehandelt haben könnte, erfasst und leicht verletzt. Der Achtjährige kam nicht zu Fall und fuhr weiter auf die andere Straßenseite. Dort wurde er seinen Angaben zufolge vom Fahrer des Pkw in unflätiger Weise angesprochen. Dann fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich weiter um das Kind zu kümmern. Wenig später erzählte der Junge den Vorfall einem Lehrer. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den gesuchten Pkw bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (mr)

Ostfildern (ES): Einfamilienhaus angegangen

Über die Kellertür ist ein Unbekannter zwischen Dienstag vergangener Woche und Montag, 19.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Berkheimer Straße in Nellingen eingebrochen. Der Täter hebelte die Tür auf und durchsuchte im Gebäude sämtliche Räume nach möglicher Beute. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Essen auf Herd vergessen

Starker Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Klosterallee hat am frühen Dienstagmorgen zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 4.30 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem Nachbarn durch den Rauch und den Alarm der Rauchmelder aufgeschreckt worden waren. Nachdem dort auf Klopfen und Klingeln niemand öffnete, verschafften sich Polizeibeamte Zutritt zur Wohnung, weckten das 88 und 91 Jahre alte Ehepaar und brachten es aus der Wohnung. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug im Einsatz war, konnte schnell Entwarnung geben. Ein vergessener Topf mit Essen auf der eingeschalteten Herdplatte hatte den Qualm verursacht. Nachdem die Wohnung von der Feuerwehr durchlüftet worden war, konnte das Ehepaar wieder zurück in ihre Wohnung. Ein nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden.

Tübingen (TÜ): Brand einer Mülltonne

Der Brand einer Papiermülltonne hat am frühen Dienstagmorgen zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Haaggasse geführt. Gegen drei Uhr war der Brand von Passanten entdeckt worden, die sofort die Feuerwehr alarmierten. Die Wehrleute konnten den Brand schnell löschen. Ob an der Hauswand, an der die Tonne stand, und an einem in unmittelbarer Nähe abgestellten Motorroller Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (cw)

Starzach-Wachendorf (TÜ): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in der Holzwiesenstraße ist ein Unbekannter am Montag eingebrochen. Zwischen 6.20 Uhr und 16.40 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Wohnungstüre gewaltsam Zutritt zu dem Appartement in dem Mehrfamilienhaus. Soweit bislang bekannt ist, fielen dem Einbrecher eine Playstation und eine dazugehörige Festplatte in die Hände. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Auf die Gegenfahrbahn geraten

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der B 28 zwischen Rottenburg und Ergenzingen ereignet hat. Ein 39-Jähriger war kurz nach 18 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Bundesstraße von Rottenburg in Richtung Ergenzingen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kam es zur seitlich streifenden Kollision mit dem entgegenkommenden Ford Fiesta einer 55-Jährigen. Während der Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer unverletzt blieben, wurde die Ford-Fahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Balingen (ZAK): Lkw die Vorfahrt genommen

Eine Pkw-Lenkerin hat am Montagmittag einem Lkw-Fahrer beim Einfahren auf die B 27 die Vorfahrt genommen. Die 63-Jährige wollte um 12.20 Uhr mit ihrem VW am Ende des Beschleunigungsstreifens etwa 300 Meter vor dem Ortseingang Endingen auf die Bundesstraße auffahren. Hierbei übersah sie den Lastwagen der Marke Scania eines in Richtung Schömberg fahrenden 54-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Pkw gedreht und im Anschluss mehrere Meter vor dem Lastwagen mitgeschleift, bis er entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Außer einem gehörigen Schrecken blieben sie glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro. (ms)

