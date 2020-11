Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81

Landkreis Rottweil) Dunkler VW Passat prallt gegen Schutzplanke und flüchtet (04.11.2020)

Oberndorf / A 81

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr ein unbekannter VW Passat-Fahrer nach einem Unfall am Mittwoch gegen 19 Uhr an der Ausfahrt Oberndorf am Neckar davon. Der Fahrer des VW fuhr auf der Autobahn 81 von Singen kommend in Richtung Stuttgart und prallte in der Ausfahrt Oberndorf am Neckar gegen die Schutzplanke, woraufhin der Passat ins Schleudern geriet. Trotz des verursachten Schadens entfernte sich der Fahrer in unbekannte Richtung. Personen, die Hinweise zu dem Fahrer des dunklen VW Passat mit Rottweiler Zulassung geben können, werden gebeten, sich an den Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, zu wenden.

