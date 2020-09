Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt 33-Jährigen nach mehreren versuchten Autoaufbrüchen fest - Ratingen - 2009038

Mettmann (ots)

Am Montagabend (07. September 2020) beobachteten Zivilkräfte der Polizei einen Mann, der augenscheinlich versuchte, mehrere Fahrzeuge am Ostbahnhof in Ratingen gewaltsam aufzubrechen. Der 33-jährige Ratinger konnte an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an, die Polizei sucht Zeugen.

Das war passiert:

Gegen 22:15 Uhr bestreiften zwei Polizeibeamte in ziviler Kleidung den Ostbahnhof in Ratingen, als ein Mann an den Türen mehrerer geparkter Fahrzeug rüttelte und augenscheinlich versuchte, diese gewaltsam zu öffnen. Noch vor dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte konnte der Mann zunächst flüchten. Im Nahbereich wurde ein alkoholisierter 33-jähriger Ratinger mit auffallend ähnlicher Bekleidung angetroffen und kontrolliert, musste jedoch wegen mangelnden Tatverdachts zunächst vor Ort wieder entlassen werden.

Erst im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der 33-Jährige aufgrund aufgefundener Blutspuren als dringend tatverdächtig eingestuft und an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden.

Zur weiteren Beweissicherung wurde bei dem polizeilich bereits in Erscheinung getretenen Ratinger die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und auf der Polizeiwache Ratingen durchgeführt.

Gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeugen in insgesamt drei Fällen eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Ratinger nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Ermittlungen entlassen. Die Ermittlungen zu weiteren betroffenen Fahrzeugen dauern derzeit noch an. Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können oder deren Fahrzeug betroffen ist, können sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell