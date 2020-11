Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ergänzungsmeldung zum Unfall mit Tanklastzug auf der B 33 (05.11.2020)

TribergTriberg (ots)

Wie bereits berichtet hat sich heute früh gegen 5 Uhr ein Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Tanklastwagen auf der B 33 bei Triberg ereignet. Beim Aufräumen der Unfallstelle und Bergen der Fahrzeuge liessen sich am Tankzug nachträglich wesentlich erheblichere Schäden feststellen. Der Zusammenstoß zog auch Beschädigungen an der Achse und an elektronischen Einrichtungen mit sich, so dass sich der Sachschaden an der Zugmaschine auf rund 90.000 Euro belaufen dürfte.

