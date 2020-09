Polizei Steinfurt

POL-ST: Borghorst, Unfall mit Schwerverletztem

Borghorst (ots)

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer landwirtschaftlichen Maschine - einem Feldhäcksler - ist am Dienstag (15.09.2020), gegen 21.45 Uhr, ein 28-jähriger Burgsteinfurter schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Ostendorfer Straße, in Höhe Potsdamm. Ein 52-Jähriger aus Altenberge fuhr mit dem Häcksler in Richtung Nordwalde, als ihm der 28-Jährige mit seinem VW Polo entgegen kam. In der Rechtskurve verlor der Burgsteinfurter vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und kam auf die linke Spur, wo er mit der Feldmaschine zusammenstieß. Durch den Zusammenprall kam der Polo auf der Straße quer zum Stehen. Ein ihm folgender Motorradfahrer, ein 49-jähriger Emsdettener, fuhr auf den Wagen auf. Der Kradfahrer und der Fahrer des Häckslers blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Polofahrer erlitt schwere Verletzungen und stand unter Schock. Er musste - nach einer Notfallversorgung zunächst durch einen Zeugen und anschließend durch die Rettungssanitäter - in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Gesamtsachschaden an allen drei Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 28.500 Euro. Die Fahrbahn musste durch die Feuerwehr gereinigt werden, da durch den Zusammenstoß Öl ausgelaufen war.

