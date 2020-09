Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde/Greven, Einbruch in Wohnhaus

Nordwalde, Greven (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (15.09.2020) tagsüber zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr in das Wohnhaus eines Bauernhofs in der Bauernschaft Westerode im Grenzgebiet zu Greven eingestiegen. Sie schlugen auf der Rückseite des Gebäudes eine Fensterscheibe ein und durchwühlten anschließend im ganzen Haus die Zimmer nach wertvollen Gegenständen. Die Polizei stellte Spuren sicher. Konkrete Hinweise auf die Täter gibt es derzeit noch nicht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell