Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Dienstag (15.09.) ist es gegen 13.35 Uhr auf der Heiner Landstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug von der Surenburgstraße aus kommend in Richtung Heine. Den Schilderungen zufolge kam ihm dort in einer Kurve ein silberner Kleinwagen entgegen, der auf seine Fahrbahn geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Mann mit seinem Fahrzeug aus, kam auf die Bankette und fuhr vor einen Telefonmast. Der Schaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Der Fahrer des silbernen Kleinwagens fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinter dem silbernen Pkw fuhr ein weißer Kastenwagen, der jedoch ebenfalls seine Fahrt fortsetzte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, insbesondere die Insassen des weißen Kastenwagens. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.

