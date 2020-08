Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrerin schwer gestürzt: Hubschrauber muss landen

Höxter (ots)

Bei einem Sturz mit ihrem Mountainbike hat sich in Höxter eine junge Fahrradfahrerin so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Die 19-Jährige war am Mittwoch, 26. August, gegen 7 Uhr am Fuße des Räuschenberges einen abschüssigen Schotterweg hinuntergefahren und auf der unebenen Strecke zu Fall gekommen. Eine Zeugin entdeckte die bewusstlos auf dem Boden liegende Frau im Bereich der Einmündung Küsterweg/Hexenstieg und verständigte die Rettungskräfte.

Die Radfahrerin, die keinen Fahrradhelm getragen hatte, war aufgrund ihrer Kopfverletzungen weiterhin nicht ansprechbar. Der Notarzt forderte daraufhin einen Rettungshubschrauber an, der die 19-Jährige in eine Klink flog.

Da sie keine Ausweispapiere bei sich trug, war die Identität der Radfahrerin zunächst unklar. Mit Hilfe ihres Mobiltelefons war eine Identifizierung schließlich möglich, so dass die Angehörigen verständigt werden konnten. /nig

