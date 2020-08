Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 21-Jährige Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Marienmünster (ots)

Bei einem Verkehrsunfall bei Marienmünster wurden am Mittwoch, 26. August, drei Personen verletzt, eine davon schwer. Gegen 13.30 Uhr befuhr eine 21-jährige Fahrerin mit ihrem VW Polo hinter einem Trecker die L 755 aus Richtung Vörden in Richtung Bredenborn. An der Einmündung zur L 825 wollte sie nach links in Richtung Bellersen abbiegen und bemerkte dabei offenbar nicht rechtzeitig einen entgegenkommenden Opel. Die beiden Autos stießen zusammen, der Opel landete in einem Feld. Die 21-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem hydraulischem Gerät befreit werden. Sie erlitt sehr schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Opel-Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Strecke musste während der Bergung und Unfallaufnahme bis etwa 15.30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell