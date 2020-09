Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Wettringen: Diebstähle aus Autos

Rheine, Wettringen (ots)

Ort: Rheine, Am Stadtpark Zeit: Montag, 14.09.2020, 21.15 Uhr bis Dienstag, 15.09.2020, 07.20 Uhr Unbekannte Täter haben die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen, das am Straßenrand geparkt war. Aus dem grauen Skoda Kodiaq stahlen sie einen Rucksack. Hinweise an die Polizei in Rheine unter 05971/9384215. Ort: Rheine, Hörstkamp Zeit: Montag, 14.09.2020, 19.15 Uhr bis Dienstag,15.09.2020, 03.53 Uhr Die hintere, linke Seitenscheibe eines schwarzen VW Sharan ist eingeschlagen worden. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Fahrzeug einen Einkaufskorb mit einem Stethoskop. Hinweise an die Polizei in Rheine unter 05971/9384215. Ort: Wettringen, Haddorf Zeit: Samstag, 12.09.2020, zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr Eine braune Herrenlederjacke ist aus einem grauen 5er BMW entwendet worden. Die unbekannten Täter schlugen die hintere rechte Seitenscheibe ein, um an ihr Diebesgut zu kommen. Hinweise an die Polizei in Ochtrup unter 02553/9356-4155.

