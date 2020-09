Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Nötigung im Straßenverkehr, Polizei sucht Zeugen

Ibbenbüren (ots)

Nach einem Verkehrsdelikt am Uffelner Esch sucht die Polizei Zeugen. Am Sonntag (13.09.), gegen 17.15 Uhr, ging eine Familie mit ihrem Hund im dortigen Bereich spazieren. In einer Kurve kam ihnen ein dunkler Mercedes SUV mit deutlicher erhöhter Geschwindigkeit entgegen. Um nicht gefährdet zu werden, trat die Familie zur Seite. Im Vorbeifahren zeigte der Fahrer den Familienmitgliedern den gestreckten Mittelfinger und fuhr weiter. Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um ein Fahrzeug mit einem italienischen Kennzeichen handelt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

