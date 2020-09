Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, gefährliche Körperverletzung

Metttingen (ots)

Ein 31-jähriger Mettinger ist am Montagabend (14.09.2020) gegen 19.30 Uhr Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Vier maskierte Täter haben den 31-Jährigen am Mehrfamilienhaus an der Albrecht-Dürer-Straße aufgesucht. Als dieser die Eingangstür öffnete, schlugen sie unvermittelt auf ihn ein. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ein Motiv für die Tat gibt es derzeit nicht. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon. Der Haupttäter war männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von normaler bis kräftiger Statur. Er trug eine weiße Sturmmaske. Er war dunkel gekleidet und sprach Deutsch mit einem unbekannten ausländischen Akzent. Die drei Mitttäter trugen schwarze Sturmmasken, waren ebenfalls männlich, etwa 1,75 Meter groß und hatten eine normale bis kräftige Statur. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, um Hinweise unter 05451/591-4315.

