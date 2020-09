Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Verkehrsunfallflucht

Tecklenburg (ots)

An der Gräfin-Anna-Straße 2 ist am Mittwoch (09.09.) ein grauer Audi Avant A6 beschädigt worden. Das Fahrzeug stand zwischen 08.30 Uhr und 13.10 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Post. Der Audi wurde an der hinteren Stoßstange durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher liegen nicht vor. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell