Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ford Transit kommt von glatter Straße ab

Willebadessen (ots)

Offenbar aufgrund von Straßenglätte ist am Freitag, 28. Februar, ein Ford Transit von der Straße abgekommen und auf einem angrenzenden Feld gelandet.

Der mit drei Personen besetzte Transporter war um 7:20 Uhr auf der K14 von Willebadessen-Engar in Richtung Löwen unterwegs. In einem Kurvenbereich kam das Fahrzeug auf glatter Fahrbahn von der Straße ab, überschlug sich und landete auf einem Feld. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem Ford Transit entstand erheblicher Sachschaden. /nig

