Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (12.09.) ist ein schwarzer Opel Astra Kombi im Heckbereich beschädigt worden. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Als Unfallstellen kommen zwei Orte infrage. Der Opel war zunächst in der Zeit zwischen 14.00 und 15.30 Uhr auf der Großen Straße beim DM Drogeriemarkt abgestellt. Danach fuhr der Fahrer auf das Obere Parkdeck des Marktkaufs an der Hansastraße. Dort stand das Fahrzeug zwischen 15.45 Uhr und 16.10 Uhr. Der Fahrer stellte kurz danach den Schaden fest. Der Unfallverursacher hat sich nicht um den entstandenen Schaden gekümmert. Die Polizei sucht Hinweise. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

