Polizei Steinfurt

POL-ST: Borghorst, Sachbeschädigung am Sportplatz

Borghorst (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntag (13.09.2020), 15.00 Uhr, und Montag (14.09.2020), 08.00 Uhr, auf dem Gelände des Sportvereins an der Gräfin-Bertha-Straße mehrere Fenster und eine Tür beschädigt. Die Täter hebelten das Fenster zur Sprecherkabine, die zwischen zwei Sportplätzen liegt, auf. Von innen traten sie die abgeschlossene Eingangstür auf. Auch das zweite große Fenster wurde beschädigt. Entwendet wurde nach ersten Angaben nichts. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei zu geben unter Telefon 02551/15-4115.

