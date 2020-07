Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Nach Unfall verletzt

Gaggenau (ots)

Ein 13-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Mittwoch die Adolf-Dambach-Straße in Fahrtrichtung Ringstraße. Hinter ihm fuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer, der links überholen wollte. Nach ersten Ermittlungen kam der Velofahrer beim Überholmanöver unvermittelt nach links, in dessen Folge es zur Kollision kam. Beide Fahrzeugführer kamen zu Fall und verletzten sich dabei. Zur weiteren Behandlung wurden sie mit dem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell