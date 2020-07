Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Rastatt (ots)

Rettungskräfte und Beamte des Polizeireviers Rastatt wurden am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Ludwigring gerufen. Der 21 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrads war ersten Erkenntnissen zufolge von der Karlstraße kommend auf dem Ludwigring unterwegs, als er vor der Einmündung zur Bismarckstraße offenbar eine rote Ampel missachtete und in den Einmündungsbereich einfuhr. Die 45 Jahre alte Lenkerin eines Mercedes bog zur selben Zeit bei `grün` von der Bismackstraße kommend in den Ludwigring ab, als es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 21-Jährige wurde über die Motorhaube geschleudert und stürzte auf die Straße. Er zog sich schwere Verletzungen an der Hand zu und wurde zur Behandlung in das Krankenhaus nach Rastatt gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ob der junge Zweirad-Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol gestanden hat, wird eine erhobene Blutprobe zutage bringen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt schätzen den entstandenen Sachschaden auf 5.000 Euro. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell