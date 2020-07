Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ohne Führerschein

Achern (ots)

Nach einem Zeugenhinweis wurde eine Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen einem Peugeot-Fahrer zum Verhängnis. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch kontrollierten den 37-Jährigen an einer Tankstelle in Fautenbach. Der Mann konnte weder Ausweisdokumente noch eine Fahrerlaubnis vorzeigen. Bei der weiteren Überprüfung des Fahrzeuglenkers stellte sich heraus, dass gegen ihn eine Fahrerlaubnissperre bestand. Nun erwartet ihn eine Anzeige.

