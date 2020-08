Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfallflüchtiger vom Ringcenter gesucht

leichtverletzte Person; Wer beschädigte den weißen Audi? und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unfallflüchtiger vom Ringcenter gesucht / leichtverletzte Person - Offenbach

(tl) Die Unfallfluchtermittler in Langenselbold ermitteln derzeit in einer Verkehrsunfallflucht, zu der es am Montag gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz des Ringcenters gekommen war. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Offenbacherin mit ihrem roten Toyota Auris den dortigen Kreisel in Richtung Ausfahrt. Sodann muss ein Fahrzeug von rechts in den Kreisel eingefahren sein, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs ist dann davongefahren - bei diesem handelte es sich um ein graues/silberfarbenes Fahrzeug. Durch die Karambolage wurde die 61-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden an ihrem Fahrzeug beläuft sich auf schätzungsweise 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.

2. Sattelzug fährt in Sprinter / Schwerverletzte nach Unfall - Rodgau-Weiskirchen

(tl) Ein Schwer- und ein Leichtverletzter sowie etwa 30.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines schweren Unfalls, der sich am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 2310 im Einmündungsbereich der Daimlerstraße ereignete. Dabei soll ein aus Richtung der Bundesstraße 45 kommender 41-Jähriger aus Bad Kreuznach mit seinem Sattelzug das Rotlicht der dortigen Ampelanlage missachtet haben, woraufhin er dann in den Mercedes Sprinter eines 47-jährigen Frankfurters fuhr. Letzterer sei Zeugenangaben zufolge bei "Grün", aus Richtung Daimlerstraße kommend, in den Einmündungsbereich eingefahren, um dann nach links Richtung Bundesstraße abzubiegen. Der Lkw-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer-, der Sprinterfahrer leichtverletzt. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. An deren Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme bis 15 Uhr voll gesperrt. Aufmerksame Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

3. Einbruch in Firma - Neu-Isenburg

(aa) Diebe erbeuteten von Dienstag auf Mittwoch aus einer Firma in der Dornhofstraße eine Tonne Kupferkabel. Die Täter hatten zwischen 17 und 6 Uhr zunächst das Tor zum Gelände aufgebrochen, um anschließend in die Lagerhalle einzudringen. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Exhibitionist trug nur einen dünnen Mantel - Dreieich/Dreieichenhain

(aa) Ein Exhibitionist zeigte sich am frühen Dienstagmorgen im Birkenweg vor einer Frau. Kurz nach 5.30 Uhr befand sich die Frau in Höhe der Hausnummer 36, gegenüber dem Schützenhaus am Pferdestall, als der 40 bis 50 Jahre alte und etwa 1,78 Meter große Mann hinter ihr auftauchte. Der Unbekannte öffnete seinen dunklen knielangen Mantel, wobei er nichts weiter anhatte und entblößte sich. Der Täter hatte dunkle nach hinten gekämmte Haare und einen Bauchansatz. Die Kripo Offenbach ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Main-Kinzig-Kreis

1. Wer beschädigte den weißen Audi? - Niederdorfelden

(mf) Am Montag beschädigte ein Unbekannter in der Straße "Altenburgring" einen weißen Audi A1 Sportback. Zwischen 14 und 18 Uhr wurden die Beifahrerseite mit Vorder- und Hintertür zerkratzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Im Bereich des Altenburgrings kam es bereits mehrfach zu Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizeistation in Maintal.

Offenbach, 19.08.2020

