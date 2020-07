Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - Person bei Unfall schwer verletzt

Kluse (ots)

Gestern um 15:25 Uhr wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Wippinger Straße in Kluse schwer verletzt. Ein 23-Jähriger befuhr mit einem VW die Wippinger Straße in Richtung Wippingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und touchierte dabei ein Verkehrsschild. Im weiteren Verlauf versuchte der Fahrer gegenzulenken, kam dabei in Schräglage und rutschte nach rechts von der Fahrbahn, wo das Fahrzeug mit zwei Bäumen kollidierte. Der 23-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

