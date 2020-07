Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Weidezaungerät geklaut

Geeste (ots)

In der Zeit vom 14. bis zum 16. Juli wurde in Geeste, an einer nördlich gelegenen Deichfläche des Speicherbeckens, ein Weidezaungerät samt Akku entwendet. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Meppen (Tel. 05931/9490) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell