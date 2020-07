Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen/Nordhorn/Wietmarschen - Freiheitsstrafe für 47-Jährigen

Meppen/Nordhorn/Wietmarschen (ots)

Ein 47-jähriger Mann ist im vergangenen Monat durch das Amtsgericht Osnabrück zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Dem geständigen Angeklagten wurde gewerbsmäßiger Diebstahl in neun Fällen vorgeworfen. Zwischen Februar 2018 und Juni 2019 drang er in mehrere Autohäuser ein und stahl Kfz-Diagnosegeräte. Neben Taten in Meppen, Wietmarschen und Nordhorn wurden ebenfalls Einbrüche bzw. Diebstähle aus Autohäusern in Bielefeld, Münster und Frankfurt am Main verhandelt.

Dabei drang er nicht nur in der Nachtzeit in die Tatobjekte ein. Auch über Tag schlich er sich in die Werkstätten der geschädigten Betriebe und stahl die kostspieligen Geräte. Der Mann reiste zuvor nach Deutschland ein, mietete sich für seine kurzzeitigen Aufenthalte Fahrzeuge an und legte innerhalb weniger Tage bis zu 4500 km im gesamten Bundesgebiet zurück. Insgesamt stahl er Gegenstände im Wert von knapp 90.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell