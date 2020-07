Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Holzunterstand in Brand geraten

Haren (ots)

Gestern um 16:45 Uhr kam es an der Feldstraße in Haren zu einem Brand eines Holzunterstandes, wodurch weitere Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein 57-Jähriger brannte mit Propangas das Unkraut im Hinterhof ab. Vermutlich aufgrund von Funkenflug fing kurz darauf ein Holzunterstand Feuer. Durch den Brand wurden u.a. eine danebenliegende Terrasse, eine Mauer, ein Pkw-Anhänger, ein Holzzaun sowie mehrere Terrassenmöbel beschädigt bzw. zerstört. Die Feuerwehren aus Haren und Rütenbrock waren mit insgesamt neun Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

