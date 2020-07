Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Lkw kommt von Fahrbahn ab

Emsbüren (ots)

Heute gegen 12:40 Uhr kam ein Lkw auf der A31 von der Fahrbahn ab und verunfallte. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Lkw die A31 in Richtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen Emsbüren und Lingen soll der Lkw-Fahrer von einem grauen Opel geschnitten worden sein, woraufhin er auswich und von der Fahrbahn abkam. Dabei durchbrach der Lkw die dortige Leitplanke und kam in der Böschung zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es enstand ein Sachschden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei in Wietmarschen, Tel. 0591/87715, zun melden.

