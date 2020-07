Polizei Paderborn

POL-PB: Erneuter Einbruch in Autolackiererei

Paderborn (ots)

(mb) Am Wochenende sind Einbrecher erneut in eine Autolackiererei an der Stettiner Straße eingedrungen. Erst vor drei Wochen hatten die Täter Lackierwerkzeuge aus der Werkshalle gestohlen (Polizeibericht vom 15.06.2020).

Die Tat wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verübt. Der oder die Täter hebelten eine Eingangstür auf und gelangten in die Betriebshalle. Sie durchsuchten Schränke und Spinde. Wie vor drei Wochen hatten es die Täter auf Lackierwerkzeuge wie Spritzpistolen und Schleifgeräte abgesehen. Sie stahlen darüber hinaus auch ein Autoradio. In Tatortnähe müssen die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute bereitgestellt haben.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

