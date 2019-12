Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Pkw

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben gestern in der Zeit zwischen 14:30 und 15:10 Uhr im Ahnsbecker Weg in Altencelle die Beifahrerscheibe eines am Fahrbahnrand geparkten weißen VW Polo eingeschlagen und eine Handtasche samt Geldbörse entwendet. Die 59- jährige Geschädigte war nur kurz mit ihrem Hund im Wald spazieren und hatte ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz liegen lassen. Die Polizei hofft, dass es Zeugen gibt, da zu dieser Zeit viele Menschen an dem Ort mit ihren Hunden unterwegs sind.

Hinweise nimmt die Polizei Celle unter 05141 277-215 entgegen.

