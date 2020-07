Polizei Paderborn

POL-PB: Radler flüchtet nach Unfall zu Fuß

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Radfahrer, der am Freitagabend (04.07.2020) einen Verkehrsunfall in der Innenstadt versucht hat.

Gegen 22:15 Uhr fuhr eine 52-jährige Audi-Q3-Fahrerin von der Alte Torgasse kommend auf der Königsstraße in Richtung Marienstraße. An der Kreuzung Marienstraße bog sie bei grün nach links ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem Radfahrer, der von der Friedrichstraße kommend auf der Marienstraße Richtung Marienplatz fuhr und vermutlich die rote Ampel missachtet hatte. Der Radler prallte vorne links gegen das Auto und stürzte. Er sprang sofort wieder auf und lief humpelnd in Richtung Marienplatz davon. Sein grünes Trekkingrad ließ der Mann zurück. Ein unbekannter Passant hob das Rad auf und stellte es zur Seite.

Der flüchtige Radfahrer sah asiatisch aus, war etwa 170 cm groß und hatte dunkle Haare. Er war dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 05251/3060 zu melden.

