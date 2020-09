Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Fahrradfahrerin verletzt

Emsdetten (ots)

Am Dienstag (08.09.) kam es gegen 19.55 Uhr auf der Borghorster Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Emsdettenerin fuhr mit ihrem Fahrrad stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 27 wurde sie von einem männlichen Radfahrer überholt. Dabei streifte der Mann die 61-Jährige, die daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Der Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Der Mann war mittleren Alters, hatte blonde Haare und fuhr ein dunkles Fahrrad. Der verletzten Frau kam eine unbekannte Pkw-Fahrerin zur Hilfe. Sie war mit einem blauen Audi unterwegs. Die Frau war mittleren Alters, schlank und hatte blonde Haare. Die Frau, der Radfahrer, wie auch weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

