Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200608.3 Stolpe: Kriminalpolizei ermittelt nach Hallenbrand in Stolpe

Stolpe (ots)

Die Plöner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach dem Brand einer Halle in Stolpe aufgenommen, die Sonntagabend niedergebrannt ist. Das Feuer ist wahrscheinlich aus technischer Ursache ausgebrochen. In der Halle befanden sich rund 45 Fahrzeuge, größtenteils Oldtimer. Der Sachschaden geht in die Hunderttausende. Verletzt wurde niemand.

Die Beamten suchten heute den Brandort erneut auf. Es gilt als wahrscheinlich, dass das Feuer aus ungeklärter Ursache im Bereich des in der Halle befindlichen Ofens ausgebrochen ist. Aufgrund der Wirkung des Feuers befindet sich die Brandstelle jedoch in einem nicht mehr weiter untersuchungsfähigen Zustand. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anhaltspunkte, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten.

In der Halle befanden sich nach Angaben des 54-Jährigen Nutzers rund 25 Oldtimer und etwa 20 weitere Youngtimer. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf einen hohen sechsstelligen Euro-Wert belaufen. Genauere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Der 54 Jahre alte Mieter der etwa 3.000 Quadratmeter großen Halle in der Straße Bundhorst bemerkte das Feuer eigenen Angaben zufolge gegen 20:20 Uhr und informierte umgehend Polizei und Feuerwehr. Insgesamt waren neun Wehren aus Ascheberg, Stolpe, Depenau, Wankendorf, Schönböken, Plön, Belau, Löptien und Ruhwinkel eingesetzt. Das Feuer war gegen 22:10 Uhr unter Kontrolle, die völlige Zerstörung der Halle konnte jedoch nicht verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in die Nacht hinein.

Matthias Arends

