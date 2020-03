Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Sprengung eines Geldautomaten

Dinslaken (ots)

Am 24.03.2020, kurz nach 00:00 Uhr, versuchten Unbekannte einen Geldautomaten eines Geldinstitutes auf der Kirchstr. in Dinslaken - Hiesfeld zu sprengen. Zeugen bemerkten nach der Explosion einen schwarzen PKW Kombi, besetzt mit mehreren Personen, der sich fluchtartig von dem Geldinstitut in Richtung BAB 3 entfernte. Die unbekannten Täter flüchteten vermutlich über die BAB 3 in Richtung Niederlande. Zur Schadenshöhe und zur Tatbeute können zur Zeit keine Angaben gemacht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

