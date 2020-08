Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmiererei - Fahrradanhänger entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 18.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Freibads Wonnemar ein geparkter Pkw beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer streifte den Pkw Smart beim Einparken und flüchtete anschließend. Er hinterließ ca. 1000 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Großerlach: Gestürzter Motorradfahrer

Ein 21-jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstag gegen 19 Uhr die B 14 zwischen Großerlach und Sulzbach. In einer Linkskurve kam er bei nichtangepasster Geschwindigkeit zu Fall und letztlich von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Baum prallte. Der Motorradfahrer erlitt äußerlich keine Verletzungen, wurde jedoch vorsorglich zu weiteren Abklärung in eine Klinik verbracht. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf 1500 Euro.

Kernen im Remstal: Farbsprayer

Beim Kunstrasenplatz in der Kelterstraße wurden zwischen Sonntag und Montag Fassaden dortiger Umkleidekabinen besprüht und dabei ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht. Wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 melden.

Fellbach: Unfallflucht

In der Hirschstraße kam ein unbekannter Autofahrer vom Fahrbahnverlauf ab und streifte einen dort geparkten Pkw VW Golf. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise zum Unfall, der sich zwischen Dienstag, 21.25 Uhr und Mittwoch, 7.15 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Remshalden: Rückschaupflicht missachtet

Eine 66-jährige Peugeot-Fahrerin parkte am Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand der Brückenstraße. Als sie aus ihrem Auto aussteigen will, übersieht sie einen von hinten auf der Brückenstraße kommenden 32-jährigen Ford-Fahrer. Die Frau öffnet ihre Fahrzeugtüre, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Autos kommt. Dadurch entsteht ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro.

Waiblingen: Fahrradanhänger aus Tiefgarage entwendet

Am Dienstagnachmittag zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einer Tiefgarage in der Neustädter Straße. Dort entwendete er einen Kinderfahrradanhänger im Wert von etwa 550 Euro. Es handelt sich dabei um einen 2-Sitzer der Marke Croozer in den Farben Grün und Grau. Das Polizeirevier Waiblingen bittet unter 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Langfinger.

