Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen: Lkw-Unfall auf A7 - Autobahn gesperrt

Ellwangen: (ots)

Ein schwerer Lkw Unfall hat sich am Dienstag gegen 23.45 Uhr ereignet. Eine 18-jährige Fahrerin eines Mini Coopers war auf der A 7 in Richtung Würzburg unterwegs und überholte zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen zwei Sattelzüge. Sie scherte offenbar nach dem Überholen zu früh wieder nach rechts ein und streifte dabei den vorderen Sattelzug. Die Lkw-Fahrerin wich bei der Kollision nach rechts aus und verlor dabei die Kontrolle. Der Lkw schleuderte und kippte zunächst nach links in die Mitteleitplanken ehe das Vehikel nach rechts abprallt und auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen kam. Die 52-jährige schwerverletzte Lkw-Fahrerin wurde von Ersthelfern aus ihrem Fahrzeug geborgen, ehe der Lkw Feuer fing und völlig ausbrannte. Die örtliche Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Schwerverletzte als die beiden leichtverletzten Frauen im Pkw Mini wurden in Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 110000 Euro. Die Autobahn ist derzeit in Richtung Ellwangen gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen dauern noch an (Stand 8.15).

