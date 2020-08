Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere Verstöße begangen - Polizei sucht Zeugen - Farbschmierereien - Verkehrszeichen mutwillig beschädigt - Sachbeschädigung an Pkw - Sonstiges

Oberkochen: Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstagabend wurde gegen 23.30 Uhr von einem Unbekannten an einem BMW der linke Außenspiegel abgetreten und dabei der linke Kotflügel beschädigt. Das Fahrzeug zu war zu diesem Zeitpunkt im Nelkenweg abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Aalen: Mehrere Verstöße begangen - Polizei sucht Zeugen

Ein 19-jähriger VW-Lenker wurde am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr beobachtet, als er mehrmals gegen das Durchfahrtverbot verstieß. U.a. fuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit und mit aufheulendem Motor in die Straße Westlicher Stadtgraben vom Mercatura kommend in Fahrtrichtung Gmünder Torplatz und vom Parkplatz der Sparkasse in die Friedhofstraße sowie vom dortigen "kleinen Kreisverkehr" über den Fußgängerbereich auf den Gmünder Torplatz ein. Passanten, die die Verstöße beobachtet haben werden geben, sich mit der Polizei in Aalen unter Tel. 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Sachbeschädigung an Pkw

An einem in der Charlottenstraße geparkten Pkw BMW wurde das Glasschiebedach von Unbekannten eingeschlagen und beschädigt. Die Beschädigung wurde am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr festgestellt. Bereits in zurückliegender Zeit waren an diesem Fahrzeug Sachbeschädigung begangen worden. Hinweise bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Abtsgmünd: Verkehrszeichen mutwillig beschädigt

Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagnachmittag wurde auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Abtsgmünd und Fachsenfeld mutwillig ein, am Fahrbahnrand aufgestelltes, Verkehrszeichen gewaltsam beschädigt. Der Polizeiposten Abtsgmünd bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07366/96660.

Kirchheim/Ries: Unfall beim Abbiegen

Ein 57-jähriger Lkw-Lenker beschädigte am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr mit seinem Sattelauflieger beim Abbiegen einen, am rechten Fahrbahnrand der Badgasse abgestellten, VW Crafter. An diesem entstand dabei ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Bopfingen: Parkplatzunfall

Auf dem Parkplatz des Ipftreff beschädigte eine 70-jährige Skoda-Lenkerin am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr einen geparkten Pkw Mitsubishi beim Vorbeifahren am hinteren linken Stoßstangeneck. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert. Heubach: Vorfahrt missachtet Im Einmündungsbereich Bargauer Straße/Daimlerstraße missachtete eine, auf der Bargauer Straße fahrende, 76-jährige Skoda-Lenkerin am Dienstag gegen 8.30 Uhr die Vorfahrt einer 57-jährigen BMW-Lenkerin, die auf der Daimlerstraße in Richtung Albstraße unterwegs war. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Mutlangen: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Einen Schaden von ca. 3000 Euro verursachten Unbekannte, als sie in der Nacht von Samstag/Sonntag im Bereich der Spraitbacher Straße, Hauptstraße und Hornbergstraße mehrere Mauern sowie einen Anhänger durch Farbschmierereien beschädigten. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Lkw beschädigt Straßenlaterne

Am Dienstagmorgen fuhr ein Lkw-Lenker gegen 6.15 Uhr auf der Richard-Bullinger-Straße gegen eine am Straßenrand stehende Straßenlaterne, die dabei komplett umgestoßen wurde. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

