POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 29-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Mann wollte sich nicht ausweisen und widersetzte sich der Polizei - Unfälle

Murrhardt: Unfall - Wer missachtete das Rotlicht?

Eine 89-jährige Mercedes-Fahrerin und ein 34-jähriger Fahrer eines VW Touran fuhren am Montag gegen 14.50 Uhr zeitgleich an die ampelgeregelte Kreuzung der Hauptstrraße Ecke Theodor-Heuss-Straße heran und hielten dort bei Rot an. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide los und stießen beim Kreuzen zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3700 Euro. Weil unklar ist, wie die Ampelphase beim Einfahren in die Kreuzung war, sollten sich Unfallzeugen mit der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung setzen.

Schorndorf: Betrunkener Autofahrer

Ein 36-jähriger Fahrer eines Ford Transits streifte am Montag gegen 20 Uhr beim Befahren der Vorstadtstraße ein geparktes Auto. Ohne anzuhalten fuhr er zunächst weiter. Die Polizei konnte den Autofahrer kurze Zeit später in der Schlachthausstraße stoppen. Da der Autofahrer alkoholisiert war und der Verdacht einer Drogenbeeinflussung gegeben war, wurde von der Polizei eine Blutuntersuchung veranlasst. Der Führerschein wurde vorläufig eingezogen und die Weiterfahrt untersagt.

Plüderhausen: Unfallfluchten

Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Bahnhofstraße wurde am Montagnachmittag ein Auto beschädigt. In der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer die rechte Fahrzeugseite des geparkten Pkw BMW und verursachte dabei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Montag in der Tiefgarage beim Rathaus. Auch hier wurde ein geparktes Auto in der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 14.35 Uhr geschrammt. Der geflüchtete Verursacher hinterließ an dem Pkw Nisswan Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Unfallflüchtigen machen können, sollten sich bitte bei der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 bzw. in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 melden.

Schorndorf: Streit eskalierte

Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte am Freitagabend gegen 20.20 Uhr in der Kirchgasse vor einem dortigen Lokal. Ein 20-jähriger Syrer griff im Verlaufe des Streits seinen 29-jährigen Kontrahenten an und verletzte diesen vermutlich mit einer Glasscherbe am Oberarm schwer. Die beiden Landsleute waren zur Tatzeit mit Freunden unterwegs. Eine 23-jährige Frau, die den Streit zwischen den beiden schlichten wollte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Verletzte wurden vom Rettungsdienst ins ein Krankenhaus verbracht. Der 20-Jährige war nach dem Vorfall zunächst geflüchtet. Im Laufe des Abends meldete sich dieser jedoch noch bei der Polizei. Da er bei der Auseinandersetzung ebenfalls Verletzungen davontrug, musste er sich auch zur medizinischen Versorgung in eine Klinik begeben. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Waiblingen: Aggressiver Mann wollte sich nicht ausweisen und leistete Widerstand

Am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr beleidigte ein 21-jähriger Mann, eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Mayenner Straße. Zuvor kam es zum Streit, weil die Mitarbeiterin von dem Unruhestifter einen Ausweis verlangt hatte, als dieser Tabak kaufen wollte. Die Mitarbeiterin verständigte die Polizei. Bei einer Durchsuchung des Mannes nach dessen Ausweispapieren, stellte sich heraus, dass dieser Cannabis bei sich hatte. Als der Mann für die weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht werden sollte, leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen ihn werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

