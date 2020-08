Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tätliche Auseinandersetzung - Zwei Verletzte bei Streiterei - Einbruch - Essen auf Herd - Pickup brennt - Gleitschirmflieger stürzt ab - Betrügern aufgesessen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Tätliche Auseinandersetzung

Am Montagabend gegen 20.25 Uhr verständigte ein Mann die Polizei, nachdem ein Bekannter von ihm in der Bahnhofstraße von mehreren Tätern angegriffen und wohl auch mit einem Messer verletzt wurde. Dem 29-Jährigen, der eine Schnittverletzung am Arm davontrug, sind die Angreifer offenbar bekannt. Demnach handelt es sich um drei Männer im Alter von 27, 29 und 37. Die Hintergründe der tätlichen Auseinandersetzung sind Gegenstand der Ermittlungen, die von der Polizei aufgenommen wurden.

Aalen: Fahrzeug gestreift

An der Einmündung Charlottenstraße / Rötenbergstraße streifte eine 41-Jährige am Montagabend gegen 19.45 Uhr mit ihrem Pkw VW den Pkw BMW eines 23-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Aalen: 6-Jähriger verletzt

Mit leichten Verletzungen musste ein 6-Jähriger am Montagabend in der Notaufnahme des Krankenhauses behandelt werden. Das Kind war von einem bislang unbekannten Jungen am Hals festgehalten und gekratzt worden. Anschließend hat der Unbekannte, Aussagen des 6-Jährigen zufolge, ihm eine sogenannte Nerf Spielzeugpistole in den Mund gesteckt und abgedrückt. Dabei hat der 6-Jährige das Schaumstoffgeschoss offenbar verschluckt. Auch in diesem Fall haben Beamte des Aalener Polizeireviers die Ermittlungen aufgenommen.

Westhausen: Radfahrer vom Zug erfasst und getötet

Am Bahnübergang Baiershofen in der Verlängerung des Brunnenäckerweges wurde ein Radfahrer am Montagabend kurz vor 21 Uhr von einem Zug erfasst und getötet. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung wurde der ca. 60 bis 70 Jahre alte Mann vom Zug erfasst. Zur Bergung des Toten war die Freiwillige Feuerwehr Westhausen mit 22 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Zwei Verletzte bei Streiterei

Unter Drogeneinfluss bekamen sich zwei 23 und 22 Jahre alte Männer am Montagabend gegen 19.30 Uhr in einer Wohnung in Aalen in die Haare. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es auch zu Tätlichkeiten, wobei der 22-Jährige offenbar einen Quarzhandschuh anzog und seinem Kontrahenten damit mehrfach ins Gesicht schlug. Der 23-Jährige verlor dabei einen Zahn und erlitt ein Hämatom am Auge. Er flüchtete zu einem Bekannten in die Nägelshofstraße, wo der 22-Jährige jedoch kurze Zeit später ebenfalls auftauchte. Der Bekannte verwehrte dem jungen Mann den Zutritt zu seiner Wohnung und schob ihn von sich weg, wobei der 22-Jährige die Treppe hinabstürzte. Er konnte kurze Zeit später von Beamten des Polizeireviers Aalen in seiner Wohnung angetroffen werden. Bei einer Durchsuchung seiner Räumlichkeiten wurden eine Stahlrute und auch Betäubungsmittel aufgefunden.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw Mercedes Benz Cabrio streifte ein 59-Jähriger am Montagvormittag gegen 10.40 Uhr zunächst einen Pfosten im Parkhaus Rathaus, beschädigte dann einen geparkten Pkw Audi und prallte dann gegen einen ebenfalls dort abgestellten Pkw VW Tiguan. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 18.500 Euro. Der Pkw VW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aalen: Unfallflucht

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den eine 20-Jährige am Dienstagnachmittag verursachte. Kurz nach 17 Uhr beschädigte sie mit ihrem Pkw Ford die Hausecke eines Gebäudes in der Mittelbachstraße. Die junge Frau fuhr davon ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sie konnte allerdings rasch ermittelt werden, da eine Zeugin den Unfall beobachtet hatte und der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges nennen konnte.

Riesbürg: Unfall beim Überholen

Kurz nach 15 Uhr am Montagnachmittag überholte ein 36-Jähriger mit seinem Lkw den auf der Aalener Straße vorausfahrenden Pkw Opel eines 85-Jährigen, da dieser wohl extrem langsam fuhr. Als der Lkw auf Höhe des Opel fuhr, bog dieser unvermittelt nach links ab, ohne dies rechtzeitig durch Blinken anzukündigen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem niemand verletzt wurde, entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Freitagabend 23 Uhr und Montagabend 21 Uhr drangen Unbekannte in eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage Hirschbrunnenweg ein. Aus der Hütte wurden eine Solarlampe, ein Akkuschrauber der Marke Bosch und eine Akku-Stichsäge entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf rund 200 Euro. Hinweise auf die Täter bzw. den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: 6-Jähriger von Pkw erfasst

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 6-Jähriger bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Montagabend gegen 19.30 Uhr ereignete. Mit Schrittgeschwindigkeit fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Pkw Suzuki von einer Einfahrt kommend auf den Gehweg der Kurt-Schumacher-Straße ein. Hierbei wurde der 6-Jährige, der mit seinem Fahrrad den Gehweg querte, von dem Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Der Junge erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Schwäbisch Gmünd: Bitte um Zeugenhinweise

Eigenen Angaben zufolge kam einem Autofahrer am Montagabend gegen 19.35 Uhr kurz vor dem Tunnelausgang des Einhorntunnels in Fahrtrichtung Aalen in Falschfahrer entgegen. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte ein Zusammenstoß vermieden werden. Bei dem Fahrzeug, das ohne Licht unterwegs war, handelte es sich um einen älteren Golf. Bei der Anfahrt der Polizei konnten Beamte eines Streifenwagens einen dunklen Golf ohne Licht erkennen, der ihnen auf der regulären Fahrspur entgegenkam. Der Pkw konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Mutlangen: Unfallflucht konnte schnell geklärt werden

Mit einer Anzeige wegen Unfallflucht muss eine 64-Jährigen rechnen, nachdem sie am Montagnachmittag gegen 17 Uhr mit ihrem Pkw Ford beim Ausparken an der Stauferklinik einen Pkw Toyota beschädigte und anschließend davonfuhr. Zeugenaussagen zufolge stieg die Unfallverursacherin nach dem Zusammenstoß aus, begutachtete den Schaden und verließ dann die Unfallstelle. Der von ihr verursachte Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Essen auf Herd vergessen

Vorsorglich wurde eine 83-Jährige am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr ins Krankenhaus gebracht, nachdem ihre Wohnung durch auf dem Herd vergessenes Essen verraucht war. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Ein Anwohner des Stiftgutsweges hatte die Rettungskräfte verständigt.

Böbingen: Pickup brannte vollständig aus

Kurz vor 14 Uhr lug ein 29-Jähriger einen benzinbetriebenen Laubbläser auf die Ladefläche seines Pickup, den er in der Matthäus-Schmidt-Straße abgestellt hatte. Der Mann ging in eine Garage und stellte, als er wieder zum Fahrzeug zurückkam, ein kleines Feuer auf der Ladefläche fest. Zunächst versuchte der 29-Jährige, den Brand selbst zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Da sich auf der Ladefläche mehrere Benzinkanister befanden, verständigte er die Feuerwehr. Bis diese am Brandort eintraf, hatte das Feuer in den Fahrgastraum übergegriffen; der Pickup brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Böbingen war mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Der 29-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Bartholomä: Gleitschirmflieger bei Unfall verletzt

Durch eine Windböe wurde ein 61 Jahre alter Gleitschirmflieger beim "Groundhandling" am Montagmittag gegen 12 Uhr erfasst und ca. 5 Meter vom Schirm in die Höhe gezogen. Beim anschließenden Sturz auf den Boden verletzte sich der Mann. Ein zweiter Gleitschirmflieger leistete erste Hilfe und verständigte den Krankenwagen. Der 61-Jährige, der sich wohl nur leichte Verletzungen zugezogen hat, wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein Autofahrer seinen Pkw BMW am Montagvormittag gegen 11.17 Uhr auf der Baldungstraße anhalten. Eine 61-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Seat auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Waldstetten: 78-Jähriger saß Betrügern auf

Zwischen Donnerstag 30.07. und vergangenen Freitag wurde einem 78-Jährigen durch verschiedene Anrufer mitgeteilt, dass er bei einem Gewinnspiel rund 49.500 Euro gewonnen habe. Zur Auszahlung des Geldes müsse der nun Google Playcards kaufen und die entsprechenden Codes mitteilen. Der 78-Jährige lehnte dies ab, woraufhin er am nächsten Tag einen erneuten Anruf erhielt, in dem ihm zum Gewinn von nun 94.500 Euro gratuliert wurde. Die Anruferin brachte den gutgläubigen Mann dazu in verschiedenen Läden für insgesamt 4000 Euro Google Playcards zu kaufen. Die Codes im Gegenwert von 2500 Euro teilte der Mann der Unbekannten mit.

Die Polizei rät:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...).

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

- Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten.

- Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

- Sichern Sie sich ab, indem Sie einen angeblichen Vertragsabschluss widerrufen und wegen arglistiger Täuschung anfechten. Verbraucherzentralen bieten dazu Musterschreiben an. Diese gibt es in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen sowie im Internet (www.verbraucherzentrale.de).

