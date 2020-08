Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit zwei Schwerverletzten, Vorsicht Stufe!, weitere Unfälle und Flächenbrand

Aalen (ots)

Satteldorf: Frontalzusammenstoß

Gegen 6:30 Uhr am Dienstagmorgen kam es auf der L1066 zwischen Mariäkappel und der Abzweigung Richtung Rudolfsberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen. Ein 28-jähriger Chrysler-Fahrer war mit seinem PKW in Richtung Mariäkappel unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Opel eines 61-Jährigen. Der Opel-Fahrer war zunächst im PKW eingeklemmt, konnte nach rund 15 Minuten jedoch von der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Feuerwehr Kreßberg war mit 30 Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort, die Feuerwehr Crailsheim mit 10 Kräften und zwei Fahrzeugen. Die L1066 blieb für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt.

Crailsheim: Fahrerflucht

Am Montag zwischen 12:45 Uhr und 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Einparken auf einem Parkplatz in der Schönebürgstraße einen dort bereits geparkten PKW der Marke BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem BMW wir mit 2.500 Euro beziffert.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

Satteldorf: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Gegen 15.00 Uhr am Montag befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Ford Fiesta die Dieselstraße von der Leonhard-Weis-Straße kommend. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Daimler eines 55-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Ford so abgewiesen, dass er gegen einen geparkten LKW der Marke Volvo prallte. Die junge Ford-Fahrerin wurde nach dem Unfall mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 10.500 Euro.

Rosengarten-Westheim: Flächenbrand

Zwischen Hirschfelden und der Abzweigung zur B19 kam es am Montag gegen 11:00 Uhr auf einem Flurstück an der L1055 zu einem Brand. Auf etwa 10 Quadratmeter Wiese breite sich das Feuer aus. In der Umgebung stehen Bäume wurden durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen entdeckten den Rauch und alarmierten die Feuerwehr. Diese war mit drei Fahrzeugen und 14 Kräften vor Ort im Einsatz.

Schwäbisch Hall: Vorsicht-Stufe!

Ein 55-jähriger Ford-Lenker war am Montagmorgen kurz vor 10:00 Uhr in der Haller Innenstadt unterwegs. Dabei interpretierte er die Anweisungen seines Navigationsgerätes Vermutlich falsch und folgte nicht der Marktstraße in den Hafenmarkt, sondern fuhr auf den Marktplatz ein. Dieser war zu diesem Zeitpunkt jedoch für die Freilichtspiele bestuhlt. Als der 55-Jährige sein Fahrzeug daraufhin wenden wollte, erkannte er eine dortige Treppe zu spät. Als er seinen Irrtum nach der ersten Treppenstufe erkannte, versuchte er sein Fahrzeug abzubremsen, was dann nach mehreren Stufen auch gelang.

Glück im Unglück für den Mann: Der örtliche Feuerwehrkommandant und Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, welche zufällig in der Nähe waren, konnten das Fahrzeug sichern, indem Sie es an einen LKW gurteten. Ein Abschleppdienst konnte dann das Fahrzeug bergen. Ein Sachschaden entstand weder an dem Fahrzeug noch an der Treppe.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell