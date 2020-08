Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auto zerkratzt und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend, 22:30 Uhr und Montag, 5:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Wenden einen Zaun in der Reinthalerstraße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei hinterließ der Unfallfahrer einen Sachschaden an dem Zaun in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Obersontheim: Auto zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte zwischen Freitag, 13:00 Uhr und Samstag, 19:00 Uhr einen in dem Ebbachweg geparkten Ford Focus mit einem spitzen Gegenstand.

Die Polizei Bühlertann bittet unter 07973 5137 um Zeugenhinweise. Ppaalenoe.3

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell