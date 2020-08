Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Betrunkene Männer im Konflikt mit dem Gesetz, Unfälle, Einbruch, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Autoscheibe eingeschlagen

Zwischen Freitag, 11:30 Uhr und Samstag, 10:45 Uhr schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe eines VW ein, der in der Straße in den Riedwiesen geparkt war. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Wagen entwendet.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim-Jagstheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gegen 18:45 Uhr am Samstag befuhr eine 21-Jährige mit ihrem BMW die Jagstheimer Hauptstraße aus Richtung Stimpfach kommend. Im Ort kam ihr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einer Kurve auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die junge Fahrerin nach rechts aus. Dabei streifte sie mit einem Rad den Bordstein. Der Reifen platzte daraufhin. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich mit Hinweisen unter 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Einbrecher gestört

Ein Zeuge konnte am Montag gegen 2:00 Uhr beobachten, wie sich vermutlich zwei unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Horaffenstraße einzudringen. Einer der Unbekannten konnte durch ein Fenster in das Gebäude gelangen. Der Zeuge verständigte die Polizei. Vermutlich bemerkten die zwei Einbrecher den Zeugen und gingen jedoch vor Eintreffen der Beamten flüchtig. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit dem Fahrrad gestürzt

Am Samstag gegen 20:45 Uhr war ein 27-jähriger Radfahrer auf der Salinenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs an der Kreuzung zur Johanniterstraße bog er zunächst nach links ab, und wollte dann anschließend direkt nach rechts in Richtung Polizeirevier fahren. An dem dortigen abgesenkten Bordstein stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Rettungskräfte wurden verständigt. Eine Versorgung lehnte der Mann ab. Dabei machte er einen alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Auch ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis. Der 27-Jährige wurde für eine Blutentnahme mit ins Krankenhaus genommen. Ihn droht eine Anzeige.

Vellberg: Motorradfahrer ausgebremst, Fahrer verletzt - Zeugen gesucht

Am Samstag kurz vor 17:00 Uhr war ein 24 Jahre alter Suzuki-Biker auf der L1040 von Lorenzenzimmern in Richtung Großaltdorf unterwegs. Hierbei wurde er von einem weiteren bislang unbekannten Motorradfahrer überholt. Dieser unbekannte Verkehrsteilnehmer scherte offenbar sehr knapp vor der Suzuki-Maschine wieder ein und bremste dann ab. Der 24-Jährige konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, indem er stark abbremste und seine Kraftrad nach rechts zog. Dabei geriet er in das unbefestigte Bankett, bevor er in den Straßengraben abkam. Nach rund 10 Metern prallte das Motorrad dann gegen einen Wall und die Maschine überschlug sich samt Fahrer. Der 24-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Der unbekannte Motorradfahrer bremste seine Maschine kurz ab, blieb jedoch nicht stehen, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrer soll es sich um einen jungen Mann mit kurzer Hose und weißen T-Shirt gehandelt haben. Zudem saß eine junge Sozia mit auf dem Motorrad, welche ebenfalls in kurzer Hose und weißem Oberteil gekleidet war. Das Motorrad soll eine Rottweiler-Zulassung gehabt haben.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden

Schwäbisch Hall: 26-Jähriger außer Rand und Band

Am Samstag fiel ein 26-Jähriger gleich mehrfach durch sein Fehlverhalten auf. Gegen 14:30 Uhr betrat er ein Mehrfamilienhaus in der Spitalmühlenstraße und trat mit dem Fuß gegen einen dort im Treppenhaus stehenden Farbeimer, so dass dieser aufplatzte und sich die Farbe an der Wand, der Decke und der Treppe verteilte. Auch wurden im Treppenhaus stehen Fahrräder mit der Farbe besudelt. Beim Verlassen des Gebäudes warf der 26-Jährige zudem Steine gegen zwei Fenster, so dass die Scheiben sprangen. Gegen 17:145 Uhr hielt sich der Mann dann in der Straße Im Weiler auf. Auf einem Fußweg am Kocher geriet er mit einem 41-jährigen Radfahrer aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung trat der 26-Jährige gegen die Felgend es Fahrrades und versuchte dem Mann einen Schlag ins Gesicht zu versetzen. Dieser konnte ausweichen. Die Brille des 41-Jährigen wurde dabei jedoch beschädigt. Eine Polizeistreife konnte den 26-Jährigen gegen 17:50 Uhr erneut in der Spitalmühlenstraße antreffen. Dabei fiel auf, dass er unter Alkoholeinfluss und ggfs. Drogeneinfluss stehen musste. Da er ankündigte, erneut zu dem Mehrfamilienhaus gehen zu wollen, wurde er, um weitere Störungen zu vermeiden, in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt zum Polizeirevier und auf der Dienststelle beleidigte er dann die eingesetzten Beamten mit derben Kraftausdrücken. Dies wiederholte sich auch aus der Gewahrsamszelle heraus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Der Mann durfte bis Sonntagmorgen seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Wolpertshausen: 36-Jähriger fällt mehrfach negativ auf

Nachdem der Polizei am Sonntagmorgen gegen 2:45 Uhr häusliche Streitigkeiten in der Kirchstraße gemeldet worden waren, konnten die Beamten dort einen 36-Jährigen antreffen, der offenbar trotz absoluter Fahruntüchtigkeit, mit seinem PKW zu der Anschrift gefahren war. Nach Erteilung eines Platzverweises wurde der Mann für eine Blutentnahme mit in eine Klinik genommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen 6:00 Uhr am Sonntagmorgen wurden die Beamten erneut verständigt. Da der 36-Jährige unter Missachtung des Platzverweises zur Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin zurückgekehrt war und hier offenbar so stark gegen die Türe schlug, dass diese hierdurch beschädigt wurde. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann von der Wohnung entfernt. Sein PKW konnte gegen 7:14 Uhr parkend auf einem Feldweg zwischen Unterscheffach und Reinsberg festgestellt werden. Der 36-Jährige konnte wenig später angetroffen werden. Er wurde erneut für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Auch richterliche Anordnung wurde er in Gewahrsam genommen. Ihm drohen nun mehrere Strafanzeigen. Die Hintergründe der Streitigkeiten werden von der Polizei ermittelt.

