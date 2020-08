Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis

Kernen-Stetten: Balkonbrand

Am Sonntagnachmittag um 15:50 Uhr wurde über Notruf ein Brand eines Balkons in einem Mehrfamilienhaus in der Lange Straße gemeldet. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr rasch gelöscht und ein Übergreifen der Flammen in das Innere des Wohnhauses verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Auf dem Balkon im 2. Stock geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Hochbeet und ein Wäscheständer in Brand. Die Feuerwehren aus Kernen-Stetten, Rommelshausen und Fellbach waren mit mit 6 Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften im Einsatz. Das DRK war ebenfalls mit einer Rettungswagenbesatzung im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich 5.000 Euro.

