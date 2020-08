Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten in Waiblingen und Oppenweiler, Feuerwehreinsatz in Fellbach

Waiblingen (ots)

Waiblingen: Pkw angefahren und geflüchtet

Am Samstag zwischen 11:55 und 12:15 Uhr wurde in Waiblingen in der Düsseldorfer Straße ein Pkw auf einem Parkplatz angefahren. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Mini Cooper. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter Tel.: 07151 950-422 zu melden.

Oppenweiler: Unfallflucht

Eine unschöne Entdeckung machte ein Anwohner der Breslauer Straße am Samstag gegen 13:45 Uhr. Als er in seinen VW T5 einsteigen wollte, bemerkte er, dass sein Fahrzeug hinten links beschädigt wurde. Er hatte seinen Pkw am Vortag gegen 13:45 Uhr dort geparkt. Der bislang unbekannte Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Backnang unter Tel.: 07191 9090 erbeten.

Fellbach: Feuerwehreinsatz wegen Sauna

Am Samstag gegen 15:15 Uhr wurde die Feuerwehr in die Falkenstraße gerufen. Im Keller eines Mehrfamilienhauses hatten die Rauchmelder ausgelöst. Als Ursache konnte ein Bedienfehler an der Sauna ermittelt werden. Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, wurden die Räumlichkeiten gelüftet. Es entstand nur geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

