Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Landkreis Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall: Küchenbrand

Vergessenes Essen auf dem Herd führte zu einem Feuerwehreinsatz am Samstagmittag gegen 13:30 Uhr im Grundwiesenweg in Hessental. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Hall rückte mit 7 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften an und konnte das Feuer schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 10.000 Euro.

